Venerdì e sabato Assemblea costituente di Sinistra Ecologista: "Diventiamo soggetto politico cittadino"

Appuntamento al Risorgimento e Sporting Dora

L’Assemblea fondativa si svolgerà l'8 aprile, dalle 18 alle 21, al Circolo Arci Risorgimento. Il 9 aprile l'appuntamento è dalle 10 alle 17 allo Sporting Dora. Durante la due giorni sarà discusso e approvato lo Statuto e verranno eletti i componenti della segreteria e i rappresentanti dei forum tematici e circoscrizionali. Previsto anche l'intervento del sindaco venerdì sera intorno alle 19.

"Scelte che vadano verso una direzione più verde e rispettosa ambiente"

"Vogliamo essere - spiega Rosatelli - uno spazio plurale, aperto e progressista, un soggetto in grado di tessere legami con altre realtà che pongano al centro la giustizia sociale e quella climatica”. "Nei prossimi cinque anni - aggiunge Ravinale - vogliamo giocare un ruolo fondamentale nella costruzione di una città rispettosa dei diritti di ciascuno e che non lascia nessuno indietro”. "In una fase così delicata per il Pianeta, - prosegue- è necessario compiere scelte che vadano verso una direzione più verde, rispettosa dell’ambiente e capace di proporre un nuovo modello di sviluppo del territorio".