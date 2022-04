Il grazie di Torino agli agenti di polizia che hanno salvato un ragazzo dal suicidio a Mirafiori

La Città di Torino ha ringraziato ufficialmente Enrico e Renato, gli agenti di polizia del Commissariato di Mirafiori che, la scorsa settimana, hanno salvato un ragazzo dal suicidio: Il tentativo di togliersi la vita, fortunatamente non andato in porto grazie all'intervento provvidenziale della volante, è avvenuto perché la famiglia del giovane non accettava la sua omosessualità.

La riconoscenza della Città

L'assessore a diritti e pari opportunità Jacopo Rosatelli ha voluto incontrare personalmente gli agenti alla presenza del questore Vincenzo Ciarambino: “Esprimo - ha dichiarato – la riconoscenza del Comune, condivisa dal sindaco Lo Russo, per questo intervento avvenuto in un difficile contesto familiare aggravato dal mancato riconoscimento dell'orientamento sessuale. La nostra Giunta crede nell'autodeterminazione e nella non discriminazione, consapevoli della situazione di vulnerabilità delle persone LGBTQ: la storia è costellata di gesti drammatici e vite marginalizzate da pregiudizi, il nostro compito è quello di contrastare e costruire le condizioni affinché tutti possano vivere liberamente e con dignità”.

Rosatelli ha poi speso parole di elogio per la quotidiana lotta alle discriminazioni: “Con questa azione - ha aggiunto – avete reso onore a tutto il corpo di Polizia di Stato, che nella propria divisa ha la Costituzione che cammina e va incontro ai cittadini. Nel corso di questi mesi di mandato ho avuto modo di incontrare diversi dirigenti ai corsi anti-discriminazione, comprendendo a fondo il vostro intenso impegno nel contrasto ai crimini d'odio e alle discriminazioni. La Città, da questo punto di vista, offre anche delle opportunità abitative protette al di fuori delle famiglie di origine”.

L'orgoglio del questore

Il grazie da parte della Città non può che rappresentare un grande motivo d'orgoglio anche per il questore Vincenzo Ciarambino: “Quando ho ricevuto il messaggio dell'assessore – ha sottolineato – mi sono commosso e mi sono subito attivato per metterlo in contatto con il Commissariato di Mirafiori: i 2 agenti sono perfettamente integrati nel tessuto sociale della città e consapevoli di offrire il proprio impegno alla comunità torinese, sono davvero orgoglioso di quanto hanno fatto. Gli interventi di questo tipo o comunque legati a situazioni personali, purtroppo, sono all'ordine del giorno: in questo caso auguro al ragazzo di trovare la propria serenità e al padre di rivedere i propri convincimenti”.

Il racconto degli agenti

A raccontare l'accaduto sono gli stessi agenti protagonisti, Enrico e Renato: “Appena arrivati – hanno dichiarato – abbiamo sentito le urla del ragazzo, già oltre la ringhiera del balcone, capendo subito che non si trattava di una minaccia ma di una volontà. Dopo aver chiamato l'unità di emergenza e l'ambulanza, abbiamo fatto 6 piani di corsa riuscendo a riportarlo in casa non senza fatica”.