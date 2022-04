Piazza San Carlo suona il rock per lo spot Eurovision: e dopo il sold out arriveranno altri biglietti [VIDEO e FOTO]

La carica dei 500 musicisti Rockin'1000 in piazza San Carlo per lo spot Eurovision

La forza della musica che da Torino può arrivare in tutto il mondo e unirci. È questo il messaggio dello spot ideato dalla Rai per lanciare l’Eurovision Song Contest di Torino, girato oggi in piazza San Carlo. Protagonisti della clip i Rockin’1000, la band più numerosa del pianeta che questa mattina si è data appuntamento nel "salotto buono" del capoluogo piemontese.

"Te Deum" versione rock

Un corteo di 500 musicisti provenienti da tutta Europa, tra vocalist, batteristi, bassisti, chitarristi e archi ha eseguito un’inedita versione del “Te Deum”, sigla storica dell’Eurovision arrangiata in chiave rock, insieme al brano dei Queen "We Will Rock You". Il promo così realizzato sarà trasmesso in tutta Europa a partire dal 16 aprile. "Siamo musicisti - ha spiegato Fabio Zaffagnini, fondatore dei Rockin’1000 - che vengono da tutto il mondo, per vivere il sogno di suonare davanti a platee reali e virtuali molto grandi. Essere qui oggi mi fa scoppiare il cuore, ritrovarsi tutti quanti e riabbracciarsi. L''80% di noi è italiano, mentre i restanti provengono dall'estero: dalla Germania, dall'Inghilterra dalla Francia, dagli USA".

Omaggio a Taylor Hawkins dei Foo Fighters

E durante le prove della mattina i Rockin’1000 hanno fatto un omaggio al batterista dei Foo Fighters Taylor Hawkins, recentemente scomparso. Il collettivo, nato nel 2014 come tributo alla band di Seattle, è diventato noto con l'esecuzione di massa del brano "Learn to Fly". I musicisti hanno poi eseguito un'altra speciale performance esibendosi sulle note di "Give peace a chance" di John Lennon, regalando un momento emozionante dedicato alla musica e alla Pace, tema centrale della 66ª edizione.

Ancora biglietti in vendita

"Oggi - ha commentato l'assessore ai Grandi Eventi Mimmo Carretta - diamo il via ad un periodo entusiasmante, che durerà fino alle metà di maggio". Lo spot non è però l'unica novità della giornata: nelle prossime settimane Ticketone metterà in vendita altri biglietti per l'Eurovision Song Contest di Torino, dopo che la prima tranche ieri è andata esaurita in 45 minuti. Ad annunciarlo Guido Rossi, direttore del Centro Produzione TV Rai di Torino, che ha detto: "Ieri sono stati acquistati 25 mila tagliandi: nelle prossime settimane ne verranno messi altri sul mercato". Una possibilità per i tanti appassionati dell'evento, che ieri sono rimasti a bocca asciutta.