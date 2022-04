Eurovision Song Contest, biglietti sold out. Lo Russo: "Al Valentino eventi gratis all'Eurovillage"

Tutto esaurito per gli Eurovision Song Contest di Torino. A poco più di un'ora dall'apertura della vendita dei biglietti per il festival internazionale canoro, in programma al Pala Olimpico dal 10 al 14 maggio, i biglietti sono andati quasi tutti sold-out. Su Ticketone al momento sono ancora disponibili i ticket per le prove del 12 maggio. Impossibile acquistare un tagliando per le finale del 14 maggio, così come delle serate precedenti.

Lo Russo: "Città garantisce fruizione Eurovision anche a cui non ha biglietto"

Una notizia che ovviamente fa felice il sindaco Stefano Lo Russo. "Questo - ha commentato a margine della presentazione della mostra "Pompei" di Palazzo Madama, che costituisce uno degli eventi collaterali più importanti di Eurovision - è un ottimo segnale, dal punto di vista di attesa di questo evento". "Noi - ha poi aggiunto - ci stiamo occupando di consentire la fruizione del festival anche a chi non potrà comprare il biglietto".

Eurovillage al Valentino

Il Comune ha infatti previsto una serie di iniziative all'Eurovillage, che sarà creato al Valentino sulla collinetta vicino all'arco monumentale di Arma di Artiglieria che si affaccia su corso Vittorio. Eventi tutti ad "ingresso gratuito", come ha sottolineato il primo cittadino che ha poi chiarito: "Ovviamente abbiamo esigenza di contingentare le presenza per ragioni di sicurezza sanitaria e logistica, ma sarà una grande festa di tutta la città".

"Valentino caro ai torinesi"

"Il Valentino - ha proseguito - è una location a cui noi torinesi siamo molto legati, che a nostro modo di vedere si prestava bene anche ad una fruizione di un pubblico giovanile, in uno spazio aperto che potesse contenere molte persone in condizioni di sicurezza. Oggi organizzare manifestazioni all'aperto con numeri molto grandi è complesso: ci sono procedure lunghe ed articolate".

"Verrà tutto ripristinato"

Nelle scorse settimane le associazioni ambientaliste hanno criticato però l'uso del parco di San Salvario per Eurovision, come già accaduto in passato quando era sede del Salone dell'auto. "Tutto quello che verrà leggermente alterato - ha replicato Lo Russo - verrà ripristinato: siamo convinti che l'utilizzo del Valentino, anche per questo tipo di eventi, sarà apprezzata dai torinesi".

Spot in piazza San Carlo