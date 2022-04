Teatro, da questa mattina parte la vendita dei biglietti del Fringe

Con l’annuncio dell’8 aprile come data del via alla vendita dei biglietti, inizia il countdown per il Torino Fringe, il festival multidisciplinare di arti performative che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 7 al 29 maggio 2022.

La decima edizione del festival, che ritorna nelle sue consuete date di maggio, è all’insegna dell’Extravaganza: il programma è infatti poliforme e variegato, con più di 200 repliche di spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, 30 eventi speciali, talk, residenze, mostre d’arte, live performance, parate, linguaggi performativi e audio-visivi innovativi, momenti site-specific di danza, concerti, party e molto altro.

I biglietti si possono acquistare dall’8 aprile su www.tofringe.it, dove è già consultabile il programma. Il pubblico potrà scegliere tra diverse tipologie di ingressi e carnet, a seconda delle proprie esigenze e preferenze.

Il festival si apre ufficialmente il 7 maggio alle 21 con uno tra gli ospiti più attesi, Natalino Balasso, che porta sul palco del neo riaperto Cinema Teatro Maffei Recital, raccolta di brani comici tratti dai suoi ultimi spettacoli. L’inaugurazione è poi affidata a Davide Oliveri con MAIA, a Live Cinematic and Interactive Performance: un’esperienza che coinvolge i sensi della vista e dell’udito in un percorso che ha come meta finale una terza realtà, oltre a quella reale che già conosciamo e a quella mediata della sua versione riprodotta: il labile confine tra sogno e realtà.

Per chi ama l’arte è da segnare in agenda CALIFORNIA LOVE “Tiny Splendor Show”, una mostra di Risografie, Litografie, Serigrafie e Zines in collaborazione con Graphic Days e Print Club: la casa editrice indipendente di print-making californiana Tiny Splendor presenta per la prima volta in Italia una selezione di oltre 100 opere tra risografie, litografie, serigrafie e zines di oltre 40 artisti internazionali provenienti principalmente dalla California, dal Messico, da East e West Coast degli Stati Uniti.

Ma gli appuntamenti da non perdere quest’anno sono moltissimi.

Gli appassionati di acrobazie, danza e marionette potranno assistere in prima nazionale a Wir Wollen Nie Nie Nie, performance di Raum 305 (Berlino) in scena il 16 e 17 maggio alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Grande attesa anche per la greca Eliza Soroga, vincitrice dell'International Arte Laguna Prize (Venezia, 2017) che porta per la prima volta in Italia My Job interviews performance interattiva dedicata al mondo multiforme del mercato del lavoro (dal 20 al 22 maggio).

I tedeschi di Amburgo F.Art Kollektiv il 19 e 20 maggio si esibiscono con Enter the Muuve, altra prima nazionale: un tentativo di usare il linguaggio e il corpo per muovere se stessi e smuovere il pubblico.

Un altro appello a smuovere le coscienze è anche XPand Danceforchange di Club Futuro che il 27 e 28 maggio porta al Fringe un’esperienza di clubbing trasformativo per sensibilizzare i partecipanti sul tema del cambiamento climatico e promuovere la transizione ecologica nel settore della dance music industry.

Ancora l’ambiente è al centro del lavoro di T'es rien sans la terre - T'es rien sans la terre di Aurelie Dauphin (Francia), artista del Cirque du Soleil, in programma il 29 maggio.

Il Torino Fringe si conferma così tra gli eventi più originali della città e di tutta Italia, in cui si mescolano espressioni artistiche differenti, anche grazie alla selezione tramite una call internazionale che ha portato quest’anno a candidarsi più di 500 artisti da tutto il mondo.

Per il pubblico è l’occasione di avere in un unico calendario lungo tre settimane un evento di spettacolo dal vivo eccezionale diffuso sul territorio, per gli artisti un appuntamento imperdibile, confermandosi una vetrina e un punto di riferimento a livello nazionale per il Teatro Off e per le Performing Arts.

A maggio sarà tutta Torino, dal centro alla periferia, tra luoghi considerati più ‘canonici’ e quelli off, anticonvenzionali e quasi sconosciuti, a trasformarsi in un palcoscenico d’eccezione per una grande festa diffusa delle arti performative, un’invasione pacifica di spettacoli dal vivo.

Nato sulla scia e sul modello dei grandi Fringe europei, uno fra tutti l’Edimburgo Fringe Festival, il Torino Fringe si conferma sempre di più un festival innovativo nei linguaggi e nelle modalità di fruizione degli spettacoli, con l’obiettivo di valorizzare la creatività emergente in dialogo con le esperienze di nomi affermati, l’innovazione e la commistione di esperienze artistiche.