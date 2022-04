Stasera a Nichelino la Easter Race servirà a raccogliere fondi per i profughi ucraini

Nichelino è stata una delle prime città a scendere in campo contro la guerra e ad attivarsi in favore dei profughi ucraini, con iniziative di solidarietà e raccolta fondi (oltre ad ospitare in città alcune famiglie dal mese scorso). Nella serata di oggi, venerdì 8 aprile, una serata ludica sarà anche l'occasione di fare del bene e aiutare coloro che hanno dovuto fuggire dagli orrori del conflitto e lasciare tutto: casa, oggetti, affetti.

Appuntamento al centro Grosa

La 'Easter Race', nata come serata di puro divertimento, con giochi di società e abilità, oltre ad una competizione a squadre, si è trasformata in questi giorni in una occasione per lanciare una raccolta fondi per la popolazione ucraina. Dalle ore 20.30 l'ingresso al centro Nicola Grosa sarà ad offerta libera e il ricavato andrà a fin di bene per chi è stato (o sarà costretto) a scappare da Kiev e dintorni.

"La Pasqua è simbolo di pace e solidarietà - hanno spiegato il sindaco Giampiero Tolardo e gli assessori Alessandro Azzolina e Giorgia Ruggiero - e questo incontro, questa competizione amichevole, sono dedicati alla popolazione ucraina. Attraverso il gioco e la sua condivisione vogliamo raccogliere dei fondi per aiutare concretamente chi sta soffrendo: perché la nostra unione si trasformi in una mano tesa verso una popolazione che sta vivendo gli orrori assurdi della guerra".

Al Boschetto la Festa di Primavera

In precedenza, dalle ore 18, al parco del Boschetto è in precedenza la Festa di Primavera 2022, grazie al contributo della Asd Atletica Nichelino.