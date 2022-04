Made in Italy al Cinema Massimo con la proiezione di "Smetto quando voglio"

Ogni mese il Museo ed ESN propongono al pubblico un film del cinema italiano con sottotitoli in inglese. L’11 aprile al Cinema Massimo alle ore 21 è la volta di "Smetto quando voglio" di Sydney Sibilia.

Erasmus Student Network Torino si prefigge come scopo fondamentale quello di far integrare al meglio gli studenti che provengono da usanze e culture diverse, nell’ambito sociale e culturale del nostro paese; una parte importante della sfera socioculturale consiste nell’arte, tra cui appunto il cinema che in Italia ha sempre avuto un ruolo di straordinaria importanza.

Sydney Sibilia

Smetto quando voglio

(Italia 2013, 100’, HD, col., v.o. sott. ingl.)

Pietro Zinni, ricercatore di neurobiologia, viene licenziato a causa dei tagli all'università e deve improvvisamente trovare un modo per sopravvivere. Ma cosa può fare uno che nella vita ha sempre e solo studiato? Semplice: organizzare una banda criminale coi fiocchi. Pietro inizia così a reclutare i migliori tra i suoi ex colleghi, grandi cervelli che ormai vivono ai margini della società facendo i mestieri più disparati.

Lun 11, h. 21.00