Baby gang, Magliano (Moderati): "Ora è vera emergenza"

Il presidente Gruppo Consiliare Moderati, Silvio Magliano, torna sulla problematica delle baby gang.

"Aggressioni fisiche, minacce, furti, rapine, atti di bullismo: non si contano gli articoli giornalistici che hanno riportato, negli ultimi mesi, notizie di simili azioni a opera di bande giovanili, soprattutto nei centri urbani" scrive in una nota stampa.

"La Giunta Cirio ha recentemente annunciato interventi volti a contrastare il fenomeno delle baby gang, quale misura parallela alla sperimentazione del Servizio Civile Regionale. Per questa finalità sono stati allocati, ha riferito l'Assessore in Commissione, 117 mila euro per il 2022 e 228 mila euro per il biennio 2023-2024.



Riteniamo che le sole dichiarazioni di intenti non siano sufficienti, pertanto chiederemo alla Giunta in Consiglio Regionale, con un'interpellanza già presentata, quali siano esattamente gli interventi previsti e quali azioni concrete intenda porre in essere la Giunta".