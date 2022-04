Vidracco, mtbiker cade e si infortuna al Parco dei Monti Pelati: interviene l'elisoccorso

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina nel comune di Vidracco (To) per soccorrere un mtbiker che si era infortunato in seguito a una caduta nella zona del Parco dei Monti Pelati.

In zona era presente un tecnico del Soccorso Alpino in attività individuale che ha prestato i primi soccorsi all'infortunato (sospetto trauma alla colonna vertebrale) e ha effettuato la chiamata in centrale operativa. Sul posto è intervenuto il Servizio Regionale di Elisoccorso che ha effettuato il recupero e l'ospedalizzazione del ferito.