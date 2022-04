Inchiesta cpr di Torino: la procura acquisisce le relazioni di servizio

La procura di Torino ha acquisito una serie di documenti nell'inchiesta - che al momento vede 11 indagati di cui 9 poliziotti - sul trattamento dei migranti rinchiusi nel cpr.



Si tratta delle relazioni di servizio redatte dagli ispettori adibiti alla sorveglianza dell'area chiamata "Ospedaletto". Il procedimento era cominciato per fare luce sul suicidio di un 23enne di origini gambiane, Moussa Balde. Il giovane, dopo essere rimasto vittima di un pestaggio a Ventimiglia, fu trasferito nella struttura torinese perché non in regola. Il 23 maggio 2021 si tolse la vita.



L'indagine sì è poi estesa a episodi diversi. I magistrati hanno appreso dell'esistenza delle relazioni di servizio nel corso degli accertamenti: da qui la decisione di esaminare le carte riguardanti un periodo di tempo compreso tra il 2020 e il 2021.