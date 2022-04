Moni Ovadia incanta il pubblico di Settimo Torinese con "Carta Bianca"

“Abbiamo bisogno di costruire un sogno, di creare nuovi orizzonti, di intessere relazioni umane di valore, l’unico vero lusso che abbiamo a disposizione in questa vita”. Con queste parole, Moni Ovadia ha presentato lo spettacolo - dal titolo "Carta Bianca" - che è andato in scena domenica sera alle 20 nell'ambito della stagione del Teatro Civico Garybaldi di Settimo Torinese organizzata da Santibriganti Teatro.



Riflessioni, letture e racconti all'interno di un monologo che ha tenuto in pugno la platea della prima all'ultima parola, accompagnata da applausi scroscianti. Ovadia, che è attore, ma anche scrittore e autore, è un artista che nel corso della sua carriera ha dato un importante contributo alla diffusione della cultura Yiddish, oltre a essere uno strenuo difensore dei diritti e della pace.