Una domenica di brindisi e celebrazioni, tra Settimo e a Volpiano, per le leve del '47 e del '54

Un fine settimana di celebrazioni, brindisi e voglia di stare insieme, a Settimo Torinese e Volpiano, tra feste di Leva, compleanni con il traguardo della maggiore età e non solo. In particolare, al ristorante Ultimo Borgo di Settimo ha fatto festa la Leva del '47, alla presenza della Famija Setimeisa (con il Castellano e la Castellana) e dove ha portato il suo saluto anche Giancarlo Brino, vicesindaco di Settimo Torinese, che ha voluto ringraziare la Famija Setimeisa "e tutte le associazioni che in questi due anni non certo semplici non hanno mai smesso di lavorare e fare la loro parte con impegno, per ritornare a una certa normalità. E hanno anche aiutato le fragilità del territorio: malati, anziani, ma anche i ragazzi che hanno dovuto affrontare le problematiche della pandemia".

Al ristorante La Lenza di Volpiano, invece, si è celebrata la Leva del '54, ma c'è stato anche spazio per fare gli auguri a Daniel, che ha compiuto 18 anni.