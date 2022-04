"Mettiti alla guida del tuo futuro": a Venaria selezionato il primo candidato del progetto per formare nuovi autisti

Gruppo Vergero – realtà di rilevanza nazionale con oltre 30 anni di esperienza nella green economy – in collaborazione con Agenza Piemonte Lavoro e con il patrocinio di Città di Venaria Reale, ha selezionato il primo candidato vincitore del progetto “Mettiti alla guida del tuo futuro”, l’iniziativa che offre una borsa di studio per la formazione da autista di mezzi pesanti e, a seguire, un contratto a tempo indeterminato. Presso il Centro per l’Impiego di Venaria Reale, si è tenuta la firma dell’accordo, alla presenza del candidato vincitore, di Monica Federico, l’assessore al Lavoro e alle Attività Economiche e Produttive della Città di Venaria Reale, Federica Deyme, Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro e Virginia Vergero, Responsabile Innovazione di Processi del Gruppo Vergero.

Si chiama Dadoun El Mehdi, 27 anni, il giovane venariese che si è distinto durante il processo di selezione guidato da Agenzia Piemonte Lavoro, articolato in alcune fasi iniziali di screening e prima selezione dei curriculum vitae ricevuti, seguite da 2 “assessment center” di 4 ore con gruppi di 8 persone unite in modalità focus group, e conclusosi con colloqui individuali e strutturati con i candidati che più si son distinti nelle prime fasi.

Il vincitore così selezionato usufruirà di una borsa di studio finanziata da Gruppo Vergero per l’ottenimento delle patenti C/E, abilitanti alla guida di tutti i mezzi di trasporto merci, della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e del patentino ADR (Abilitazione Professionale per il Trasporto di Merci Pericolose). Dopo aver conseguito le patenti, al candidato verrà offerto un periodo di affiancamento ad autisti esperti e operatori specializzati, al cui termine si darà l’opportunità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Gruppo Vergero.

"Siamo davvero soddisfatti di questa prima edizione del progetto, attualmente in corso anche nella zona di Cremona e in fase di sviluppo in altre città italiane, perché abbiamo avuto la possibilità di connetterci maggiormente con il territorio condividendo i valori della nostra azienda, conoscere molti giovani motivati e appassionati, tra cui Mehdi, e sperimentare un modello di partnership pubblico-privata che si è dimostrato vincente”, afferma Virginia Vergero, Responsabile Innovazione di Processi di Gruppo Vergero. “Un ringraziamento particolare va alla Città di Venaria Reale e all’Agenzia Piemonte Lavoro, che hanno messo in campo la professionalità e l’impegno che hanno portato al successo di questa prima edizione del progetto, che ci auguriamo di riattivare presto nel torinese".

"Sono davvero contento dell'opportunità che Gruppo Vergero mi ha offerto – afferma il vincitore del progetto Dadoun El Mehdi – e non vedo l'ora di iniziare questo percorso che mi porterà a sviluppare le mie competenze nel settore. Sono pronto a metterci tutto il mio impegno".

Dichiara l’assessore al Lavoro e alle Attività Economiche e Produttive della Città di Venaria Reale, Monica Federico: "Sono davvero soddisfatta del risultato di quanto avviato lo scorso anno, a dimostrazione che la collaborazione pubblico-privato avvicina due mondi, che per molto tempo sono stati distanti, a dialogare e a costruire progetti concreti. Ringrazio innanzitutto APL a partire dalla dott.ssa Deyme e tutta la sua squadra di collaboratori, regionali e venariesi, per il supporto e l'attenzione che hanno dedicato al nostro assessorato. E ringrazio nuovamente il Gruppo Vergero per aver da subito sposato le idee del Comune di Venaria Reale. Un nuovo percorso si è avviato, creando le giuste sinergie, insieme verso obiettivi comuni e investendo con le aziende sulla formazione come carta vincente, per offrirsi al mercato del lavoro sempre più selettivo. Siamo sulla buona strada. Auguro al signor Dadoun El Mehdi un buon lavoro".