Quando l'innovazione arriva "dal basso": con la Fiera dei Makers tornano gli inventori "artigiani"

C'è una spinta innovativa che arriva dal basso: dalle mani artigiane prima che dai laboratori di ricerca, spesso per risolvere necessità concrete e quotidiane. È proprio quella spinta che si propone di mettersi in vetrina con l'ottava edizione della Fiera dei Makers, organizzata per il 4-5 giugno dalla Camera di commercio di Torino. Una manifestazione che celebra l’ingegno, l’inventiva e la cultura dei cosiddetti “artigiani digitali” del XXI secolo, tra software open source e tecnologie accessibili a tutti.