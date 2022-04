Rendiconto dell'esercizio 2021, il 29 aprile la votazione in Consiglio comunale

Con la presentazione dell’assessora comunale al Bilancio, Gabriella Nardelli, nella seduta della Commissione Bilancio di oggi pomeriggio si è avviato l’iter in Consiglio comunale per l’approvazione del Rendiconto della Città di Torino per l’esercizio 2021.



A partire da domani, mercoledì 13 aprile, ciascun assessore presenterà nelle varie Commissioni consiliari il Rendiconto per le materie di propria competenza.



La Conferenza dei Capigruppo ha previsto di calendarizzare la seduta di Consiglio comunale dedicata all’approvazione della deliberazione di Rendiconto nella giornata di venerdì 29 aprile.