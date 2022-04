TOH, l’opera di Nicola Russo, in edizione limitata, allo Store del Museo Lavazza

A partire da oggi, presso lo Store del Museo Lavazza, in esclusiva, sarà possibile acquistare una limited edition del TOH, l’opera che Nicola Russo ha ideato per la città di Torino, dedicata a Lavazza e realizzata in prima edizione in 127 pezzi con il colore del Brand. Un’opera che rispecchia non solo l’anima della città di Torino, ma in questo caso anche i valori del mondo Lavazza.

TOH, un’opera di rinascita che racconta una storia di coraggio

“Viviamo uno dei momenti più difficili del nostro tempo, che ci ha messo a dura prova su tanti fronti. Durante questo periodo ho cercato di immaginare un’opera che potesse simboleggiare una rinascita per il territorio e il coraggio di esporsi per accogliere il futuro", ha detto l'autore. "L’Italia è nata a Torino, e proprio in quel momento veniva installato in città il primo Toret, artistica fontanella dell’acqua pubblica con una testa di toro sul fronte. Quella fontana negli anni è diventata uno dei simboli della città, amata da tutte le generazioni di torinesi. Ho scelto di raccontare una storia di coraggio proprio di quel toro, che dopo aver visto tutta la storia recente di questo paese, guardando la società smarrita da questa crisi, decide compiere un gesto di coraggio, di esporsi, di mettersi in gioco. Così con forza rompe il metallo della fontana ed esce fuori, per dare un segnale, perché adesso è arrivato il momento di reagire".

Il 2021, anno da record per il Gruppo Lavazza

Proprio in queste ore, Lavazza ha diffuso i dati da record per il bilancio 2021. Numeri che vedono i ricavi, per la prima volta, spingersi oltre la soglia dei 2,3 miliardi. Con un aumento rispetto al 2020 a doppia cifra: +11%.

Dunque, nonostante le difficoltà legate alla pandemia (e ora alle incertezze per la guerra in Ucraina), l'azienda torinese guarda al futuro con una base confortante.

La posizione finanziaria netta positiva per 283 milioni di euro, l'utile netto è stato di 105 milioni, in aumento del 44% sul 2020.