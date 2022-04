Lavoro, l'Università di Torino assume 33 tecnici amministrativi e scientifici a tempo indeterminato

Trentatre posti a tempo indeterminato. Sono quelli che offre l'Università degli Studi di Torino, attraverso un bando che scade il 28 aprile.



I profili ricercati sono di diversi tipi: si spazia dal tecnico amministrativo al tecnico scientifico, fino al tecnico-scientifico specializzato in elaborazione dati. Non ci sono vincoli di nazionalità o di formazione scolastica: va infatti bene qualsiasi laurea o qualsiasi diploma.



Le candidature vanno fatte pervenire all'ateneo esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito web di Unito, seguendo il percorso: università e lavoro - opportunità ed esperienze di lavoro - per lavorare come tecnico amministrativo e dirigente - selezioni a tempo indeterminato e secondo le istruzioni ivi specificate.