Pnrr al servizio delle imprese, domani l'assessore Tronzano ospite di BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura

Domani, giovedì 14 aprile alle ore 20.30, presso la Direzione Generale della BCC, si terrà il convegno “PNRR a servizio delle imprese piemontesi e le nuove iniziative in ambito FESR”, in collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale e la Regione Piemonte. Ai saluti d’apertura lavori di Alberto Osenda - Presidente della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e Ivana Gaveglio - Sindaco di Carmagnola, seguiranno gli interventi di Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte; Paolo Furno, Responsabile Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Regione Piemonte; Luigi Duranti e Michele Bini, Referenti PNRR del Gruppo Cassa Centrale; Cristian Ramaglia, Digital & Innovation Specialist di Warrant Hub (partner del Gruppo Cassa Centrale nella finanza d’impresa Next Generation EU). L’evento verrà moderato da Diego Quaterni, Avvocato e Consigliere del Comune di Carmagnola e Andrea Rolfo, Responsabile Area Crediti della Banca.