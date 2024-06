Tutti pronti per il Centro nazionale: Torino è la città italiana con più fiducia nell'Intelligenza Artificiale

I torinesi sono i più fiduciosi nell’Intelligenza Artificiale, come emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos e mirata ad indagare il rapporto tra gli italiani e l’IA.

Ben 7 intervistati su 10 (70%) affermano di avere fiducia verso questa tecnologia, in uno scenario in cui il 95% degli intervistati ha almeno sentito parlare di IA, il 60% afferma di conoscerla e il 20% di utilizzarla.

Utile, ma con implicazioni incerte

Il 100% degli intervistati ritiene utile l’Intelligenza artificiale. Ciononostante, le risposte dei torinesi sono le più polarizzate in Italia quando si parla delle possibili implicazioni: il 19% (quota più alta fra le aree metropolitane prese in analisi) sostiene infatti di essere molto attratto e incuriosito dall’IA ma, al contempo, gli abitanti del capoluogo piemontese sono anche i più preoccupati e diffidenti (con il 24% degli intervistati che si esprime in tal senso, 1° in Italia, alla pari con Roma).

Relativamente pochi quindi gli “agnostici”, che si fermano circa al 43% (2° dopo Firenze), mentre solo il 14% non ha un’opinione in merito. Quanto all’uso che viene fatto a Torino di questa tecnologia, l’82% dei rispondenti afferma di impiegare l’IA per tradurre un testo da una lingua straniera (primato condiviso anche a livello nazionale), il 61% la utilizza per organizzare viaggi e vacanze e il 39% per una consulenza finanziaria.

Utilizzo positivo per la medicina

Spicca in particolare rispetto alle altre aree metropolitane prese in analisi, la risposta di un 44% degli intervistati, che afferma di sfruttare l’IA anche per ottenere una diagnosi medica (con Torino che registra la percentuale più alta per questo utilizzo).

Effetti benefici sulla Pubblica Amministrazione

Secondo i torinesi, infatti, l’IA porterà miglioramenti principalmente nella digitalizzazione della pubblica amministrazione (59%), nel vivere esperienze culturali (57%), nel fare shopping (52%), nel divertirsi (51%), negli spostamenti e mobilità (49%), nella precisione e velocità delle diagnosi mediche (48%).

Anche per quel che riguarda l’utilità in ambito lavorativo, i torinesi si mostrano ancora una volta fortemente divisi. Se il 13%, infatti, afferma che questa non produrrà vantaggi per la sfera lavorativa (con la percentuale, ancora una volta, più alta d’Italia), fra gli altri il 42% afferma che il principale beneficio che l’IA porterà con sé sul lavoro sarà quello di aprire alla possibilità di accedere a informazioni dati e pubblicazioni come mai in passato, mentre il 32% si concentra maggiormente sulla semplificazione delle attività lavorative e dei compiti più complessi, il 23% sulle maggiori e più estese opportunità di formazione e il 20% sul miglioramento della work-life balance grazie alle possibilità di automazione.

Timori per i riflessi negativi sull'occupazione

Fra i principali svantaggi dell’impiego dell’IA sul mondo del lavoro, i torinesi si preoccupano principalmente delle minori opportunità lavorative per le persone con una bassa alfabetizzazione digitale (37%) e per l’obsolescenza delle competenze di questa categoria lavoratori (36%). Seguono il timore per la chiusura delle imprese tradizionali o artigianali (31%) e altre paure quali l’ipotesi di una minaccia alla creatività (28%) o la potenziale invasione della privacy dei lavoratori (24%).

In generale, fra i vantaggi e gli svantaggi per i torinesi prevalgono i secondi, con l’83% che ritiene che l’IA porterà uno o più vantaggi sul lavoro e il 91% che teme che porterà almeno uno svantaggio. Giovani, persone con disabilità e donne saranno le categorie per cui l’IA creerà più opportunità lavorative per i torinesi, mentre ad essere maggiormente penalizzati saranno gli over 50, le persone con bassa scolarizzazione e gli immigrati, ma anche le donne con figli.

Per un torinese su 2 servono leggi severe

1 torinese su 2 (50%) si trova comunque a raccomandare l’introduzione di regolamenti e leggi severi sull’uso dell’IA, con il 40% che vorrebbe inoltre un’opera di educazione e formazione dei cittadini ed il 34% che auspica una maggior responsabilizzazione delle piattaforme media nel monitorare e rimuovere la disinformazione.