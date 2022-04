Dopo due anni di stop, torna l'International Tango Torino Festival

Torna dopo due anni di stop a causa della pandemia l'Internationa Tango Torino Festiva.

La kermesse di danza diffusa in vari luoghi della città si svolgerà dal 14 al 18 aprile.

una occasione unica per imparare dai maestri più importanti del panorama internazionale e per ballare con i moltissimi turisti tangueri internazionali che hanno fatto di Torino tappa obbligata del loro anno ballerino e che rappresentano oltre il 30% del pubblico del festival.



Si parte giovedì 14 aprile con la Milonga D'apertura presso lo storico Club Almagro, venerdì 15 aprile Fiesta de Bienvenida presso Il Fortino, sabato 16 si torna a Il Fortino per la Milonga Pomeridiana e alle ore 22 inizia il Gran Baile de Gala presso la nuova e prestigiosa location La Centrale di Nuvola Lavazza.

La domenica di Pasqua si inizia alle 18 con la Milonga Pomeridiana e di nuovo si vivrà una notte speciale alla Centrale di Nuvola Lavazza con la Gran Fiesta de Pasqua, infine, lunedi 18 aprile dalle 15 ultima Milonga Pomeridiana al Club Almagro.



Ideatori e direttori artistici del Festival sono da sempre Marcela Guevara e Stefano Giudice, ballerini di fama mondiale che da 20 anni portano a Torino i più importanti maestri del mondo e raccolgono appassionati da ogni parte d’Italia.



informazioni: festival@<wbr></wbr>marcelaystefano.com