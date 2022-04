Parco di Vittorio: i bagni pubblici restano chiusi per l'estate

Restano chiusi i bagni del parco di Vittorio. E’ quanto riferito dall’assessore al verde Francesco Tresso in una risposta scritta alla Circoscrizione 8 che ne aveva chiesto la riqualifica proprio in vista della bella stagione.

Vandalizzazioni e rottura impianti idrici

Posizionati sul lato di viale Monti fino al 2018 erano stati dati in gestione al titolare del chiosco del parco, il quale aveva deciso di rinunciarvi in seguito alle vandalizzazioni e la rottura di impianti idrici ed elettrici.

Il servizio verde pubblico era poi intervenuto più volte per togliere le otturazioni e sostituire le vaschette di accumulo nonché le serrature di accesso, ma poi i bagni erano stati chiusi perché appunto necessitavano di un ripristino totale.

Costi troppo elevati per riaprirli

Ripristino troppo oneroso per l’Amministrazione. “Considerati i costi troppo elevati, l’Area Verde non è in grado di garantire la riapertura dei bagni entro la prossima stagione estiva”, come si legge dalla missiva di Tresso.

La 8 insiste per la riapertura

Tuttavia, la Circoscrizione non si arrende. “Se si dovesse risparmiare qualcosa dai lavori di ripristino della fontana e degli arredi come da programma, potremmo verificare se resta qualcosa per aggiustare i bagni” ha specificato il consigliere Alessandro Lupi che a tal proposito ha presentato un nuovo ordine del giorno approvato poi da tutto il Consiglio.

“Intanto approviamo questo odg- ha conferma il presidente Massimiliano Miano - dopodiché insisteremo sulla riapertura, spendiamo tanti soldi per il Valentino credo si possa spendere qualcosa in più anche per il bando del parco di Vittorio”.