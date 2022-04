Mirafiori Sud, risistemato l'orto urbano vandalizzato: Coldiretti dona le piante

Dopo gli atti vandalici che hanno danneggiato nelle scorse notti il corridoio verde e l’orto urbano a cassoni di Mirafiori Sud, Coldiretti Torino ha voluto donare 60 nuove piantine per ripristinare gli spazi verdi. Ad annunciarlo via Facebook è l'assessore Chiara Foglietta, che spiega come "grazie alla mobilitazione della propria rete di florovivaisti, l’organizzazione agricola ha reperito e consegnato alla Città, alla Circoscrizione 2 e alla Fondazione della Comunità di Mirafiori onlus le piantine per il trapianto".