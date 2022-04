Cronaca di Torino, un 29enne finisce in manette: sarebbe autore di numerosi reati predatori

Un 29enne è stato arrestato l'11 aprile perché gravemente sospettato di aver messo a segno numerosi reati predatori.

Nello specifico, l'indagato, il precedente 3 marzo, era già stato arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato in danno di un esercizio commerciale; in conseguenza dell’arresto, il Tribunale di Torino aveva emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche in relazione ad un ulteriore tentato furto aggravato commesso in data 31 gennaio in pregiudizio di un negozio di parrucchieri. Secondo l’ipotesi dell’accusa, in entrambe le occasioni, l’indagato, in orario notturno, aveva cercato di introdursi negli esercizi commerciali tagliando le maglie metalliche delle saracinesche con una tronchese.

Dopo accertamenti, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza a carico del P.D. in relazione al delitto di ricettazione di numerosi capi di abbigliamento firmati del valore di oltre 10.000 euro, provento di furti aggravati commessi nelle date del 7 e 16 febbraio in danno di due esercizi commerciali a Mirafiori, nonché relativamente a sei rapine perpetrate tra il 7 febbraio ed il 31 marzo in Nichelino e nei quartieri Nizza, San Secondo e Mirafiori, in pregiudizio di altrettanti negozi e farmacie.

Il ricostruito dagli investigatori era sempre lo stesso: l’indiziato entrava travisato nell’esercizio commerciale e, brandendo un coltello o altra arma bianca, minacciava i dipendenti impossessandosi della somma di denaro custodita nella cassa. In un’occasione ingaggiava con una dipendente una colluttazione, colpendola al viso con alcuni pugni al fine di impossessarsi del maltolto.

L’attività investigativa riguardante le condotte delittuose veniva sviluppata grazie all’analisi delle modalità con cui venivano perpetrati gli atti predatori e alla disamina dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, portando gli investigatori sulle tracce dell’indagato.