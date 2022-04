Lutto per la Fiom Torino: è morto Alessandro Ursoleo, 51 anni, delegato della MA di Chivasso

Un grave lutto colpisce la Fiom torinese: poche ore fa è morto Alessandro Ursoleo, 51 anni, gli ultimi dodici dei quali spesi come rappresentante dei lavoratori sotto le insegne dei metalmeccanici Cgil, di cui era delegato dal 2010. Ursoleo lavorava nello stabilimento di Chivasso della MA (ex Lancia), ma era anche molto attivo nel sociale: tra le sue attività fuori dalla fabbrica, anche quella di allenatore dei ragazzi presso il Lucento. Il calcio era infatti una delle sue grandi passioni, talmente contagiosa da riuscire a coinvolgere nuove leve di aspiranti campioni solo per la sua presenza a bordo campo. E un malore l'ha stroncato proprio poco dopo una partitella a calcio con gli amici e i colleghi. Subito è stato soccorso, in attesa dell'ambulanza che ha proseguito nei tentativi di rianimazione, senza successo. "Ciao Alessandro, vogliamo ricordarti così, insieme, sotto le nostre bandiere.