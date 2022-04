Feste e balli per celebrare la Pasqua a Settimo Torinese con l'Associazione Lucana

Una grande festa per Settimo Torinese, tra tradizioni del centro sud, tempo pasquale, giochi e celebrazioni. "Un modo per dare una continuità e un segnale forte di ripresa", come hanno detto alcuni dei protagonisti, al microfono e tra gli applausi. In particolare, di tratta di Antonio di Stasi e Maria Grazia Boasso, che si sono esibiti come ballerini.



È successo nelle scorse ore, grazie all'Associazione Lucana di Settimo Torinese, in un clima festoso e sereno che però non ha potuto distogliere del tutto l'attenzione dall'attualità. E così, tra le musiche e i ringraziamenti, non sono mancati nemmeno gli appelli alla pace, in un periodo storico tanto difficile.