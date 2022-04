Dramma Cristiano Ronaldo, muore uno dei gemellini al momento del parto. La Juve si stringe al campione: "Preghiamo per voi"

Dramma per Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez

C'è anche il cordoglio della Juventus a stringere d'affetto Cristiano Ronaldo e la sua famiglia per la perdita di uno dei bambini, al momento del parto, avvenuta nelle scorse ore. La compagna Georgina Rodriguez era infatti incinta di due gemelli.



A comunicare il tragico evento è stato lo stesso calciatore portoghese con un messaggio su Instagram: "E' il dolore più grande che un genitore possa provare - scrive Cr/ - e solo la nascita di nostra figlia ci dà la forza di vivere questo momento con qualche speranza e felicità".





[Il post su Instagram di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez]



Il maschietto non ce l'ha fatta. Cr7 e Georgina hanno voluto però ringraziare i medici e hanno aggiunto: "Bambino nostro, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre".