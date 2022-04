Le migliori applicazioni iOS per divertirsi

Se vuoi ammazzare il tempo, o semplicemente vuoi spezzare la monotonia della tua giornata, ci sono centinaia di migliaia di app sull'App Store di iOS da controllare.

E mentre non possiamo scrivere in un articolo tutte le app utili, ecco alcune delle nostre preferite.

Candy Crush Saga

Candy Crush Saga è un'applicazione per iOS che ti permette di abbinare pezzi di caramelle insieme per guadagnare punti e superare livelli.

Candy Crush Saga ha più di 100 livelli ed è uno dei migliori giochi disponibili oggi nell'app store.

YouTube Gaming

YouTube Gaming è un'applicazione iOS per guardare e condividere contenuti di videogiochi.

L'applicazione permette agli utenti di guardare altre persone che giocano e di trasmettere i propri contenuti in streaming.

YouTube Gaming è il posto migliore sul cellulare per trovare video divertenti e livestream dei tuoi giochi preferiti, da Clash Royale a Call of Duty Mobile, PUBG Mobile e altro ancora.

Naviga tra le raccomandazioni personalizzate per te, controlla i live stream più popolari, o semplicemente fai un salto per vedere uno streamer preferito.

Betfair

Betfair è una delle applicazioni di scommesse più popolari al mondo consigliate da https://www.casinofree.eu/, e la sua applicazione iOS è disponibile per essere scaricata e installata su tutti i dispositivi.

L'applicazione fornisce accesso a più di 20 sport diversi, tra cui calcio, corse di cavalli, basket e tennis.

Il vantaggio principale dell'applicazione mobile di Betfair è che permette agli utenti di piazzare scommesse mentre sono in movimento.

L'applicazione fornisce anche punteggi e statistiche dal vivo, che possono tornare utili quando si vogliono effettuare scommesse.

È anche possibile impostare le notifiche per i tuoi eventi preferiti tramite l'applicazione mobile.

L'applicazione Betfair è gratuita da scaricare ed installare e non occupa molto spazio sul tuo dispositivo.

Tuttavia, richiede un conto con Betfair per essere utilizzata.

Trivia Crack

Trivia Crack è uno dei giochi più popolari al mondo in questo momento. È un gioco di trivia che ti mette contro i tuoi amici e altri giocatori di tutto il mondo.

Puoi giocare sul tuo iPhone, iPad e anche dal tuo Mac.

Con oltre 100.000 domande in sei diverse categorie (scienza, spettacolo, sport, geografia, arte, storia), sarai intrattenuto per ore.

Il gioco è completamente gratuito e si può scegliere di invitare amici o lasciare che l'applicazione ti abbini ad avversari casuali.

Se hai bisogno di aiuto per scegliere un avversario, controlla la nostra guida su come ottenere più avversari in Trivia Crack.

Heads Up!

Heads Up! è un'applicazione per iOS che può essere usata per fare un gioco di gruppo in cui una persona tiene il suo telefono sulla fronte, e gli amici cercano di descrivere la parola sullo schermo da indovinare.

Può essere giocato con due o più persone, e i giocatori possono scegliere tra una varietà di categorie.

L'app costa 0,99 euro, ma viene fornita con un pacchetto di categorie gratuito (c'è un costo aggiuntivo di 99 centesimi per ogni categoria extra che si desidera).

È disponibile sia per dispositivi iOS che Android.