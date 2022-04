Torino, domani al via le iscrizioni per l'Estate Ragazzi dei piccoli fino ai 6 anni

Da domani al vie le iscrizioni per l’Estate Ragazzi dei più piccoli. Dal 20 aprile sarà infatti possibile presentare la domanda per “Nidi d'Estate 2022", riservato ai bimbi che hanno da zero e tre anni, e "Bimbi Estate 2022", per la fascia dai tre ai sei anni. Le richieste, in entrambi i casi, devono essere inoltrate fino alle 12 di venerdì 29 aprile. Il servizio sarà suddiviso in quindicine: per il mese di luglio dal 4 al 15 e dal 18 al 29, per il mese di agosto dal 1 al 12 e dal 16 al 26.

Tutte le info per "Nidi d'Estate 2022"

Per quanto riguarda “Nidi d’Estate 2022” la domanda deve essere consegnata alla segreteria dell’istituto frequentato dal bambino, o in alternativa via mail. Le tariffe a turno vanno dai 27.50 euro per i redditi più bassi al di sotto dei 3 mila e 900 euro, fino ai 278 euro per chi guadagna oltre 38 mila euro. Previste agevolazioni per chi iscrive un secondo fratello/sorella. Qui tutte le informazioni: http://www.comune.torino.it/servizieducativi/03/bimbiestate/index.html

Le informazioni per chi ha bimbi dai 3 ai 6 anni

Per la fascia dai tre ai sei anni le richieste vanno mandate via e-mail alla scuola sede di centro estivo, utilizzando il modulo di domanda: sarà necessario allegare anche copia della carta di identità del richiedente. Se i genitori non possono inviare per via telematica il foglio, quest’ultimo potrà essere consegnato anche a mano presso la struttura che si frequenterà. Le tariffe a turno vanno dai 37 euro per chi ha un ISEE inferiore ai 5 mila euro, fino a 143 euro per quello superiore ai 143 euro. Le sedi di “Bimbi Estate 2022” sono sparse per tutte le 8 Circoscrizioni: clicca qui per vedere quella più vicina a casa tua.