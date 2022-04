Dal 2 maggio l'8 si allunga alla stazione Lingotto: capolinea a Caio Mario

A partire dal 2 maggio l'8 si allungherà fino alla stazione del Lingotto e andrà a fare capolinea in piazzale Caio Mario. Ad annunciare l’avvio di questa piccola “rivoluzione” nel campo del trasporto pubblico è l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta.

570 cittadini chiedevano di prolungare l'8

L’esponente della giunta Lo Russo, negli scorsi mesi, aveva già spiegato di voler “mettere una toppa agli errori dell’amministrazione Appendino”, cioè in questo caso la cancellazione della linea 18 con l’arrivo della metro in piazza Bengasi. Quest’ultima era stata sostituita dalla 8, che però aveva un percorso più breve e aveva lasciato di fatto scoperte alcune zone della città. Per chiedere una modifica di tracciato si erano anche mobilitati 570 cittadini di Mirafiori, tramite una raccolta firme.

Capolinea in piazzale Caio Mario

Se inizialmente il Comune aveva annunciato che la linea rinnovata sarebbe stato operativa per l’estate, oggi l'aggiornamento. Tra due settimane l’8, come spiega Foglietta, “non solo passerà davanti alla stazione Lingotto FS, ma proseguirà per raggiungere il capolinea in piazzale Caio Mario”.

Foglietta: "Servizio essenziale ospedali"

“Una linea lunga, - continua - che richiederà a GTT Gruppo Torinese Trasporti molta attenzione, ma che rappresenta un servizio di assoluta importanza per la zona sud di Torino e per il collegamento con la zona ospedali”.