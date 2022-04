Eurovision e Salone del Libro, ponteggi ovunque: Torino nasconde i palazzi e mette in mostra i cantieri [FOTO e VIDEO]

Torino, città dei ponteggi. E’ questa l’immagine che vedranno i turisti nel “maggio dei grandi eventi”, nel mese del rilancio tanto annunciato dalla classe politica locale.

Il prezzo da pagare per il super bonus? Una città letteralmente impacchettata, che nasconde la bellezza dei palazzi e cambia i connotati delle piazze auliche o delle vie di maggior prestigio, a tratti irriconoscibili.

Ci dovrebbe essere Palazzo Madama dietro l’enorme ponteggio che copre letteralmente la facciata del complesso architettonico che accoglie i turisti in piazza Castello. E lo stesso si può dire di Palazzo Reale, la cui parte sinistra della facciata è letteralmente impacchettata. Situazione simile in via Roma, dove i portici sono completamente nascosti da un enorme cantiere coperto solo da un telo pubblicitario. Ci si sposta di qualche centinaio di metri e due ponteggi accolgono i turisti in piazza San Carlo.

Non la miglior immagine per chi, volendo scoprire Torino, si ritrova davanti una città che solo in parte mostra le sue bellezze architettoniche.