Piazza San Carlo, la Cassazione non ha dubbi: "Panico e incidenti scatenati dalla banda dello spray"

Piazza San Carlo, la Cassazione non ha dubbi: "Incidenti scatenati dalla banda dello spray"

E' sorretta da "una puntuale analisi delle risultanze istruttorie" la conclusione a cui è arrivata la Corte d'Appello di Torino nell'attribuire "all'unica causa iniziale della diffusione dello spray da parte degli imputati" lo scatenarsi delle ondate di panico che hanno causato 1.600 feriti (due delle quali, Erika Pioletti e Marisa Amato, morirono successivamente) la sera del 3 giugno 2017 a piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juve e Real Madrid.

Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni di conferma delle condanne per i quattro giovani di origine marocchina, che per compiere rapine tra la folla avevano spruzzato lo spray urticante: per tutti la condanna è stata superiore ai 10 anni.