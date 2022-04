Aurora, vandalizzate le aiuole dei Giardini Alimonda: “Vigliacchi, non ci fermerete” [FOTO]

Vandali ancora in azione in piazza Alimonda: nel mirino le aiuole del giardino

Un fatto spiacevole, ancora più beffardo se si pensa che tra pochi giorni verrà inaugurato il nuovo campo da pallavolo pubblico fortemente voluto dalle organizzazioni che operano sul territorio. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, vandali al momento ignoti hanno devastato le aiuole curate dall'Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora ai Giardini Alimonda, luogo simbolo dell'intercultura.

Lo sfogo del presidente di ARQA

A denunciarlo è il presidente di ARQA Giovanni Sepede, che sul social network Facebook si è lasciato andare a uno sfogo decisamente amaro: “Se vi danno fastidio le aiuole e il campo da pallavolo - ha commentato – dovete avere coraggio e venire a dirmelo in faccia, troppo facile prendersela con delle piante e dei fiori. Siete dei vigliacchi, non mi fate paura: noi siamo ai Giardini Alimonda tutti i giorni, continueremo e non ci fermerete”.

Alessi (FdI): “Serve progettazione a 360 gradi”

Non si sono fatti attendere nemmeno i commenti della politica: “Vandalizzare così un'aiuola - ha dichiarato la capo-gruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi - è da schifosi, ma il vero problema è che per risolvere i problemi di sicurezza e degrado non basta fare un campo da pallavolo. Se la Città e la Circoscrizione 7 non progettano in toto un borgo si fanno solo oasi nel deserto: non basta l'amore di alcuni cittadini per un quartiere complicato, ci vogliono l'amore e soprattutto la volontà politica di chi amministra”.