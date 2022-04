Comincia a pedalare il Gru.co di Legambiente greenTO, il Bike to School nella zona Ovest di Torino

Il Bike to school Gru.Co di Legambiente greenTO è un’iniziativa finanziata dal progetto Vi.V.O. (Via le auto dalla Zona Ovest di Torino), programma nazionale sperimentale per la mobilità sostenibile casa-scuola casa-lavoro, gestito dalla società Zona Ovest di Torino srl.

Tra gli obiettivi quello di incentivare la mobilità attiva per bambini e ragazzi, liberando le aree davanti agli ingressi delle scuole dal traffico a motore, con lo scopo di garantire una maggiore sicurezza e contribuire ad una migliore qualità dell’aria. Dal 20 aprile, grazie al Bike to School Gru.Co, Legambiente greenTO accompagnerà a scuola in bicicletta le bambine e i bambini delle scuole elementari di sette Comuni della Zona Ovest (Collegno, Grugliasco, Buttigliera Alta, Pianezza, Druento, Venaria e Alpignano). Tramite un bando della società pubblica Zona Ovest, greenTO fornirà l’attrezzatura necessaria a pedalare in comfort e sicurezza a bambini ed adulti accompagnatori (capitane e capitani), e attiverà una serie di iniziative collaterali tra maggio e ottobre prossimi nei Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza e Venaria Reale.

"Dopo vari mesi di lavoro per organizzare questo progetto non vediamo l'ora di vedere i sorrisi sui volti dei bimbi delle scuole che parteciperanno e che pedaleranno le strade della loro città per raggiungere la scuola in bicicletta. Il messaggio è molto potente, perché progetti del genere hanno il potenziale di convertire gli spazi in luoghi sicuri, vissuti dai bimbi e quindi rafforzare la comunicazione e l'impegno delle amministrazioni per garantire strade sicure, strade scolastiche e protette per raggiungere in bicicletta le loro scuole. Per realizzare questo sogno abbiamo bisogno dell'impegno di tutti gli adulti a convertire le loro abitudini e utilizzare gli spazi in modo corretto per favorire la sicurezza dei bambini che dovranno raggiungere in bicicletta le loro scuole", dichiara Elena Giardina, Responsabile di progetto per greenTO.

Il Bike To School Gru.Co, nei vari comuni, seguirà un percorso stabilito insieme con genitori e ‘capitani’ accompagnatori, che condurranno una bici con carrello a seguito per riporre gli zaini, mentre i bambini avranno a disposizione pettorine colorate, catarifrangenti per le ruote delle loro biciclette, campanelli e ovviamente i caschi.

Il bicibus diventerà una competizione a premi tra le carovane che pedalano di più, grazie ai GPS in dotazione ai capitani forniti dal partner di progetto Pin Bike.

Con Bici-t, ciclogite e i laboratori di ciclomeccanica

Ma Gru.Co non è solo per bambini: a maggio con il servizio partner Bici-t adulti e bambini potranno partecipare a quattro ciclogite nelle domeniche mattina di maggio (8 maggio con partenza da Alpignano, 15 maggio da Buttigliera Alta, 22 maggio da Collegno, 29 maggio da Grugliasco), mentre per chi vuole cimentarsi con la ciclomeccanica saranno organizzati due laboratori sabato 7 maggio a Grugliasco e sabato 28 maggio a Venaria Reale, in orario 14:30-18:30. Seguiranno altre date anche a settembre e ottobre.

Calendario e programma ciclogite a cura di Bici-t

Alpignano 8 maggio

Buttigliera Alta 15 maggio

Collegno 22 maggio

Grugliasco 29 maggio

Partenza alle ore 10, dalle piazze del Comune, con arrivo circa alle 13. La pedalata, ad anello con partenza e arrivo nello stesso punto, della distanza di circa 15 km, è adatta a tutti e tutte, famiglie e bambini (sopra gli 8 anni). Il terreno sarà misto in parte in asfalto e in parte sterrato, ma con un fondo adatto alla maggior parte dei mezzi: biciclette da città, mountain bike, gravel.

Le pedalate si terranno anche in caso di tempo incerto o lieve pioggia. Saranno rimandate solo il caso di pioggia forte.

Si richiede di partecipare con le biciclette in ordine, ruote gonfie e freni in piena efficienza. Si consiglia di portare uno zainetto con una giacca impermeabile, dell’acqua e magari uno snack. È obbligatorio l’uso del casco, per tutti e tutte, adulte e bambini. Il numero massimo di partecipanti è di 20 persone.



Corso di ciclomeccanica a cura di Bici-t

Grugliasco, 7 maggio ore 14:30-18:30, presso Grugliaschiamo - Ciclofficina del Parco Porporati

Venaria 28 maggio, ore 14:30-18:30, presso la struttura coperta di Corona Verde in via Mensa, piazza don Alberione.

Durante il corso di ciclomeccanica base si affronteranno tutte le componenti della bicicletta, i principali problemi e le soluzioni alla portata di tutti. Il corso è rivolto agli adulti e ai ragazzi. È possibile portare la propria bicicletta.