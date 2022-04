Eurovillage al Parco del Valentino, ma il Comitato di Gestione è stato convocato?

Il Parco del Valentino, scelto come sede dell’Eurovillage, diventerà a tutti gli effetti uno spazio fieristico, un'occasione di rilancio per tutta l'area che comprende anche bar, ristoranti e varie attività.

“Ma il Comitato di Gestione del Valentino è stato convocato?”. A chiederselo sono i consiglieri della Circoscrizione 8 Matteo Tabasso e Claudia Amadeo, cui si sono aggiunti Borello, Fiorelli, Francone, Lupi, Mancuso e Pasquali. In una mozione passata all’unanimità in Consiglio, si rivolgono direttamente al Sindaco e agli Assessori per capire se è stato aperto un confronto per “una miglior gestione possibile dell’evento”.

Al Valentino sono infatti presenti circa una trentina di esercenti commerciali, tra chioschi e locali, per cui sarà necessario mettere in sicurezza e regolamentare tavolini e dehors. Oltre a questo il Parco presenta diverse criticità: dallo stato di abbandono di alcuni edifici come Torino Esposizioni, all’assenza di illuminazione nel giardino roccioso nelle ore serali. Aspetti che si aggiungono alle polemiche già sollevate dal Coordinamento dei comitati e delle associazioni ambientaliste per la tutela e la progettazione del verde.

Il Comitato del Valentino, attivato dalla scorsa Amministrazione e composto oltre che dal Comune anche dalla Circoscrizioni 8, è diventato il luogo di riferimento per i diversi soggetti che operano nel Parco proprio per ragionare sulle strategie da mettere in piedi per il rilancio dell'area, strategie che potrebbero tornare utili in vista dell'Eurovillage.

I consiglieri chiedono quindi all’Amministrazione, nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, quali siano le motivazioni che hanno spinto a non convocare il Comitato e se intendono riattivarlo, “coinvolgendo oltre a tutti i soggetti presenti nel Parco anche la Circoscrizione come fatto dalla precedente Giunta”.