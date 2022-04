Se ne è andato l'ultimo partigiano, Nichelino dice addio a Filippo Taricco

Nichelino ha perso anche l'ultimo partigiano che era rimasto in vita, dopo la scomparsa di Paolo Ruffino nel dicembre del 2020: a pochi giorni dal 25 Aprile, da quella Festa della Liberazione che lui amava più di ogni altra ricorrenza, si è spento Filippo Taricco.

Tolardo: "Se ne va un pezzo di storia della Città"

Il sindaco Giampiero Tolardo lo ha ricordato con parole cariche di affetto: "E' partito per il suo ultimo viaggio, ma continuerà a essere un pezzo di storia della nostra Città, un uomo che non ha mai smesso di lottare per un mondo diverso, libero e giusto. Se ne va a 90 anni un uomo che ha combattuto per la nostra libertà e che per anni ha spronato giovani e adulti a battersi per il proprio futuro, intervenendo in incontri, manifestazioni e scuole: un vero e proprio esempio di vita per tutta la comunità".

Esempio di impegno e passione civile

Taricco aveva partecipato alla Resistenza come staffetta partigiana contribuendo a liberare l’Italia dal nazifascismo dando la dimostrazione che "la libertà non è un valore scontato perché c’è chi, come lui, ha dovuto rinunciare a un pezzo della propria infanzia per lottare per essa", ha aggiunto il sindaco di Nichelino, che poi ha ringraziato Filippo "per il suo coraggio e per come ha sempre difeso i valori della giustizia sociale e della passione civile".