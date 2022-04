Ospedale unico, Sarno all'attacco di Icardi: "Prima boccia Vadò e poi dichiara che nulla è deciso. Basta fare come i gamberi"

“Oggi, con l’interrogazione a risposta immediata (QT) presentata in Aula, pensavo che sarei riuscito, finalmente, a fare chiarezza sulla localizzazione dell’Ospedale unico dell’Asl To5 dal momento che ho ricevuto dall’Assessore alla sanità Icardi sempre e soltanto risposte vaghe e frammentarie. Nel marzo scorso, si era, infatti, appreso dagli organi di informazione e non certo nelle sedi istituzionali, come sarebbe stato opportuno, che un ultimo, ennesimo studio avrebbe individuato in Cambiano l’area più adatta per costruire il nuovo Ospedale, affermazione radicalmente opposta a quanto espresso finora da tutti gli studi effettuati, inclusa una perizia del Politecnico dell’inizio del 2021 e l’Assessore regionale alla sanità aveva dichiarato: “perizie più approfondite ci hanno costretto ad abbandonare il progetto di Moncalieri: la zona ha importanti problemi idraulici ed idrogeologici”. Purtroppo l’Assessore alla sanità ancora una volta si è distinto per nascondersi dietro ad atteggiamenti contraddittori e parole in libertà (dopo un’ora non è arrivata neanche la risposta scritta all’interrogazione, elemento obbligatorio nei QT), facendo come i gamberi che camminano all’indietro, cioè andare all'indietro, quindi peggiorare, regredire, a volte anche ritirarsi da un'impresa”, dichiara Diego Sarno, Consigliere regionale del Partito Democratico.

“L’Assessore – prosegue Sarno – innanzitutto mi accusa di non avere letto la perizia del Politecnico, della quale gli ho addirittura citato dettagliatamente parola per parola le conclusioni, ma che forse è stato lui a non leggere. Poi contraddice la propria dichiarazione a mezzo stampa nella quale aveva affermato chiaramente di essere costretto ad abbandonare Moncalieri, affermando che nulla è ancora deciso e che sono ancora in atto comparazioni. Comparazioni tra cosa? Tra uno studio del Politecnico che afferma che l’area di Vadò è adatta a ospitare la struttura e uno di un Gruppo di lavoro, formato da Ires, Assessorato alla sanità e direttore dell’Asl competente, che non mi sembra abbiano alcuna competenza in rilievi idrogeologici? Assurdo! O l’Assessore mente a se stesso o è in uno stato confusionale”.

“Mi fa piacere – conclude il Consigliere Pd – che l’Assessore abbia dichiarato pubblicamente in Aula che, comunque, data l’importanza dei presidii ospedalieri che verranno realizzati di Asl To4, Asl To5 e Vco, intende coinvolgere il Consiglio per individuare insieme la migliore localizzazione. Non avrà, quindi difficoltà a dare parere favorevole all’ordine del giorno collegato al Bilancio, da me presentato, che auspico venga approvato dall’Aula, che impegna la Giunta e il Consiglio regionale ad avviare, in sede di Consiglio regionale, un percorso di approfondimento necessariamente propedeutico alla deliberazione in materia, che miri ad includere il più possibile i soggetti titolari di interesse (i redattori dei vari studi, i Sindaci, i direttori delle ASL e i sindacati di medici e infermieri) e a condividere i risultati degli studi sulla base dei quali esprimere le dovute valutazioni. L’atto, infatti, è in linea con le sue intenzioni”.