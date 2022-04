Meno asfalto, marciapiedi più larghi davanti alle scuole, più verde in Strada del Fortino e corso Emilia

Meno asfalto, più aree verdi e strade a misura di pedoni e bici. Sono questi gli assi di intervento del progetto "Valdocco Vivibile", che punta a riqualificare il quartiere sperimentando soluzioni per contrastare l’effetto isola di calore e utili alla gestione delle acque piovane. Un tema quest'ultimo sempre più di attualità, vista la siccità degli'ultimi mesi ed il rischio di allagamenti in caso di piogge torrenziali.

3 mln di interventi

Ieri la Giunta comunale, su proposto dell’assessore alla Cura della città Francesco Tresso, ha dato il via libera alla seconda tranche di interventi, finanziati da fondi REACT-EU PON METRO per un totale di 3 milioni e 500 mila euro. Il cantiere sarà a sua volta diviso in due lotti (Sud Valdocco e Nord Aurora) e interesserà il territorio della Circoscrizione 7 compreso tra corso Vigevano a nord, corso Regina Margherita a sud, corso Principe Oddone a ovest e via Cirio - via San Pietro in Vincoli e corso Vercelli a est.

Sistemati oltre 30 incroci

Complessivamente il progetto “Valdocco Vivibile 2” vedrà la sistemazione di oltre trenta incroci. Gli interventi prevedono la ridefinizione degli attraversamenti pedonali, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’allargamento dello spazio riservato ai pedoni grazie alla creazione di “nasi” in prossimità degli incroci. Saranno inoltre realizzate alcune aree di sosta, dove possibile affiancate da aree verdi predisposte per raccogliere l’acqua piovana dalle strade, per mitigarne il deflusso in caso di precipitazioni intense. Un’attenzione particolare verrà posta alle riqualificazione degli spazi davanti alle scuole, dalla Chagall a quelle in via Cecchi, Giaveno e Beinasco.

Risistemazione di piazza Maria Ausiliatrice

Il lotto sud Valdocco prevede nel dettaglio il rifacimento del semaforo di via Cigna- corso Ciriè; il completamento del viale alberato di strada del Fortino, dall’incrocio con via Cirio fino al parcheggio di San Pietro in Vincoli. Quello di Aurora nord la riqualificazione di corso Emilia, dove verranno messi nuovi alberi integrati al parcheggio a spina. La terza parte di Valdocco Vivibile prevede la sistemazione di piazza Maria Ausiliatrice con fondi PINQuA.