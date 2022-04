"Torino che spettacolo": nelle stazioni e aeroporti italiani in mostra la città per lanciare gli eventi

Il profilo della città al tramonto - con piazza Vittorio, la Mole e le vie del centro illuminate - e sullo sfondo le montagne. È questa l'immagine della nuova campagna comunicativa " Torino, che spettacolo! " lanciata questa mattina con l'obiettivo di promuovere i tanti appuntamenti che nella primavera estate 2022 faranno del capoluogo e della regione piemontese un vero e proprio palcoscenico per eventi musicali, di cultura e sportivi.

2mila 800 manifesti negli aeroporti e stazioni

Tra i più importanti in calendario Eurovision Song Contest (10-14 maggio), il Salone del Libro (19-23 maggio), il Festival dell'Economia (31 maggio - 4 giugno) e il Torino Jazz Festival (11-). Da oggi parte l'affissione di 2mila e 800 manifesti su tabelloni pubblicitari all'interno delle stazioni ferroviarie italiane, della metropolitana, su mezzi pubblici, all'aeroporto di Caselle e altri scali italiani.

Lo Russo: "Eurovision grande occasione per Torino e Piemonte"

Il primo grande evento in calendario sarà Eurovision che, come ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo, "sarà un'occasione importante di promozione della città. Una grande occasione per Torino e il Piemonte".

I messaggi della campagna di comunicazione sul palinsesto degli eventi organizzati saranno veicolati anche attraverso stendardi, totem e pagine pubblicitarie di organi di informazione.