Bimba caduta dal balcone, dai test non risulta sangue sulla tettoia. Ma si indaga ancora

Niente sangue: questo è il primo esito del test svolto dalla polizia scientifica su una traccia di materiale biologico recuperato nell'ambito delle indagini sul caso della piccola Fatima, la bimba morta lo scorso gennaio dopo essere caduta dal balcone al quinto piano di una palazzina nel centro di Torino.

Il reperto era stato trovato sulla tettoia. Saranno comunque necessarie altre analisi per estrarne l'eventuale profilo genetico. L'indagato, Mosshin Azhar, patrigno di Fatima, è in carcere per omicidio volontario. La tesi degli inquirenti è che abbia gettato deliberatamente nel vuoto la bimba con la quale però, secondo tutte le testimonianze, aveva un ottimo rapporto. Azhar ha invece sempre parlato di "un incidente" mentre giocava con lei a lanciarla in aria e a riprenderla in braccio. Per qualche ragione, forse un urto contro la tettoia, gli sarebbe sfuggita dalle mani. L'avvocato difensore ha consegnato alla procura le conclusioni di due suoi consulenti tecnici che sono giunti a conclusioni opposte rispetto a quelle degli specialisti interpellati degli inquirenti: il loro lavoro che avvalora l'ipotesi dell'incidente si basa sull'analisi delle ferite delle escoriazioni trovate sul corpicino di Fatima e sull'analisi del video carpito da una telecamera di sorveglianza cha ha ripreso il momento dell'impatto al suolo.