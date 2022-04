Al teatro Agnelli si accendono Luci e colori per sognare (e per fare del bene a chi ha bisogno)

Venerdì 27 maggio alle 21 presso il Teatro Agnelli di Via Paolo Sarpi 111 a Torino si terrà il concerto di musica leggera “Luci e Colori per Sognare” voce e interprete Lillo Difranco che, accompagnato dai musicisti Carlo Bagini, Ivano Guarini, Angelo Leva e Federico Ariano e dalle coriste Rosanna Cochis e Chiara Calabresi, eseguirà successi del repertorio musicale italiano e brani inediti di cui è autore di testi e musiche.

Durante la serata interverranno lo scrittore Massimo Leitempergher, l’artista e fondatore di “Ospedali Dipinti” Silvio Irilli, l’ex CT della Nazionale Militare del Burkina Faso ed ex allenatore del settore giovanile del Torino Calcio Marcos Raul Bertoglio e il noto fotografo di spettacoli musicali Sergio Cippo

Il ricavato sarà interamente devoluto all'Associazione “Il villaggio dei bambini ODV” che promuove progetti di sostegno a distanza per bambini e strutture per l’infanzia in Burkina Faso, Corea del Sud e Brasile.