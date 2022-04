Colto da malore l'ex portiere Stefano Tacconi, ad Asti per le 'Giornate delle Figurine'. Trasportato ad Alessandria

Preoccupano le condizioni di Stefano Tacconi, 64 anni, lo storico ex portiere della Juventus.

Questa mattina è stato colto da malore e, dopo un primo accesso al pronto soccorso di Asti è stato trasportato ad Alessandria. Si tratterebbe di un ictus.

Ieri sera, in compagnia del figlio, è stato ospite del ristorante Mariuccia di Pratomorone - Tigliole per una cena benefica nell'ambito delle 'Giornate delle Figurine' in corso ad Asti.

Tacconi ha presentato ai tifosi astigiani, il suo libro "Junic" e parte del ricavato della cena è stato devoluto alla CRI di Asti.

Questa mattina era atteso ad Asti per il prosieguo della manifestazione ma ha avvisato che sarebbe arrivato in ritardo, probabilmente non stava bene. Poi l'arrivo al pronto soccorso del Cardinal Massaia e il trasporto immediato ad Alessandria in Neurochirurgia.

Il bollettino medico sarà diramato in serata.