Aurora va sotto rete per "murare" il degrado: il quadrato di fango dei giardini Alimonda diventa un campo da pallavolo

I Giardini Alimonda, cuore pulsante del quartiere Aurora, festeggiano la nascita del proprio (vero) campo da pallavolo. La struttura, recintata e aperta al pubblico, è stata inaugurata questa mattina alla presenza di molti membri della passata e presente Giunta Comunale: oltre all'attuale sindaco Stefano Lo Russo e all'ex sindaca Chiara Appendino, infatti, erano presenti l'assessore allo sport Domenico Carretta, l'assessora alle politiche giovanili Carlotta Salerno, l'ex assessore all'ambiente Alberto Unia e l'ex assessore all'urbanistica Antonino Iaria.

Lo Russo: “Aurora deve tornare un quartiere piacevole da vivere”

Il campo, “promesso” nel maggio 2021 dallo stesso Iaria, è stato realizzato grazie a uno stanziamento di circa 100mila euro: “Questo risultato - ha commentato Lo Russo – è stato possibile grazie alle capacità di relazione della precedente amministrazione comunale e alla passione delle realtà del territorio, supportate dalla tenacia della Circoscrizione 7. Il nostro obiettivo è quello di far tornare Aurora un quartiere piacevole da vivere, diminuendo progressivamente i fenomeni di degrado ed eliminando l'immagine di un quartiere dove esistono solo problemi”.

Il primo cittadino si è poi soffermato sulle progettualità in procinto di essere attivate sul territorio: “Tutto questo - ha proseguito – non può avvenire in qualche mese ma in qualche anno: a proposito, oltre alla linea 2 della metropolitana e ai lavori alle ex OGM, abbiamo un programma di 113 milioni di euro per la rigenerazione urbana della città e una parte andranno proprio ad Aurora. A questo aggiungeremo altre risorse provenienti dai fondi europei per invertire la tendenza e valorizzare il patrimonio umano straordinario presente sul territorio”.

Da “quadrato di fango” a campo da pallavolo grazie alle associazioni

Il campo da pallavolo, realizzato dove un tempo c'era quello che è stato ribattezzato un “quadrato di fango”, rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato 4 anni fa e che ha avuto per protagoniste le organizzazioni che operano sul territorio. Tra queste l'Associazione per la Riqualificazione del Quartiere Aurora, Associazione Arteria (grazie al sodalizio tra le 2 realtà e il supporto di CSI è nata la Polisportiva Aurora Porta Palazzo) e l'associazione della comunità filippina ACFIL.

La richiesta, da parte di chi per anni si è occupato dell'area con azioni “dal basso”, è quella di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni: “Per tante volte - ha sottolineato il presidente onorario di ARQA Vittoriano Taus – con la precedente amministrazione ci siamo ritrovati al pub tra patatine fritte e una birra a discutere del quartiere, vorremmo che anche il nuovo sindaco e i nuovi assessori facessero così. Chiediamo, inoltre, uno sforzo per le ex OGM perché a 83 ho paura di non vedere realizzata la loro riqualificazione”.

Al termine dell'inaugurazione è andato in scena un torneo di pallavolo.