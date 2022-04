Settimo Torinese, grande partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile [FOTO]

Grande partecipazione a Settimo nella mattina di oggi, lunedì 25 aprile, alle celebrazioni del 77° anniversario della Liberazione. La giornata è iniziata con la deposizione di due corone d’alloro, una presso il monumento in memoria di Luigi Bosio, e l’altra presso la Cripta dei caduti partigiani e di tutte le guerre, in cimitero. Dopo la Santa Messa, i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle varie associazioni del territorio e tutti i cittadini presenti si sono radunati presso la sede dell’ANPI, in via Roma, da cui è partito il corteo cittadino accompagnato dal Corpo Musicale “Città di Settimo Torinese”.

Come da tradizione la manifestazione è proseguita in piazza della Libertà, dove si è tenuta la commemorazione ufficiale a cura del Presidente dell’ANPI di Settimo e storico, Silvio Bertotto, della Presidente del Consiglio Comunale, Carmen Vizzari, della sindaca, Elena Piastra, e del vicepresidente dell’ANPI Provinciale, Francesco Aceti.

Presenti anche le famiglie di Carlo Mazzi e Domenico Rossato, settimesi deportati nel 1944 nel campo di concentramento di Mauthausen, a cui in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio 2022 sono state dedicate due pietre d’inciampo presso la città.

Ad aprire la commemorazione è stato Silvio Bertotto, che oltre ai valorosi caduti in guerra ha ricordato i partigiani deceduti di recente, che purtroppo quest’anno non hanno più potuto partecipare alla giornata. A seguire hanno preso la parola i giovani del Consiglio Comunale dei ragazzi che attraverso le lettura di alcune testimonianze hanno voluto sottolineare il ruolo fondamentale delle donne partigiane durante la Resistenza, che scelsero di battersi e di resistere fino alla morte contro l’oppressione nazi-fascista.

Carmen Vizzari, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale ha colto l’occasione per rinnovare i ringraziamenti all’ANPI e alle altre Associazioni del territorio per il lavoro che quotidianamente svolgono con impegno per la città, la sua storia e i suoi cittadini.

"Ci troviamo in un tempo difficile da interpretare, poiché siamo di nuovo nel bel mezzo della storia – è intervenuta la sindaca Piastra - I tempi che oggi viviamo ci portano a rivivere momenti simili a quelli del passato, in cui decisioni riguardanti interi paesi vengono prese con difficoltà. La nube nera della guerra avrà conseguenze in termini geopolitici per moltissimi anni con difficoltà economiche e tensioni sociali inevitabili. Per questo, il 25 aprile, oggi, ha un significato ancora più grande, perché ci offre l’occasione di riflettere sulla storia e rafforzare ancora di più il legame della nostra comunità".