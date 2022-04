Volpiano, il Consiglio comunale dei ragazzi protagonista delle celebrazioni per il 25 aprile

A Volpiano le celebrazioni per la Festa della Liberazione si sono aperte in municipio con la presentazione ufficiale del Consiglio comunale dei ragazzi, composto da 14 rappresentanti delle classi prima e seconda delle scuole secondarie di primo grado, e da altrettanti sostituti, con presidente Tommaso Ventimiglia e vicepresidente Vanessa Mezzina.

Il sindaco Giovanni Panichelli, nel ringraziare gli insegnanti che hanno seguito gli studenti nel processo di formazione del Ccr, Davide Maccone e Benedetta Pietroforte, ha sottolineato come questo organismo sia fondamentale per "avvicinare le nuove generazioni alla vita amministrativa del paese" e possa rafforzare nei giovani "la volontà di essere parte attiva nella vita sociale della comunità". Nel suo intervento il presidente del Ccr, Tommaso Ventimiglia, ha ricordato i progetti che l’assemblea intende promuovere, tra i quali il miglioramento dei giardini delle scuole e delle aree verdi di Volpiano.

Le celebrazioni per il 25 aprile, dopo la messa in chiesa parrocchiale, sono proseguite al Parco della Rimembranza, alla presenza delle autorità e delle associazioni locali e con la musica della Filarmonica Volpianese, per l’onore ai Caduti e alcune letture sulla Resistenza effettuate da rappresentanti del Consiglio comunale dei ragazzi. Il sindaco Giovanni Panichelli ha aperto il suo discorso con la poesia «Per i morti della Resistenza» di Giuseppe Ungaretti e ha ribadito che "non bisogna mai dimenticare il sacrificio fatto da coloro che hanno lottato per la libertà in un periodo storico nel quale sembrava prevalere una visione totalitaria del mondo, e perciò la Resistenza è espressione di straordinari valori morali e civici".

Infine, rivolgendosi al Consiglio comunale dei ragazzi, il sindaco di Volpiano ha esortato i giovani a "fare epoca, oltrepassando le barriere dell’indifferenza per contribuire a migliorare la società in cui viviamo".