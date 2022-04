"Ricostruite il centro d'incontro di via Vipacco": i fondi del Pnrr ultima spiaggia per la riqualificazione

Se dalle ceneri nasce spesso una nuova vita, la speranza dei residenti del quartiere Aeronautica è che da quelle del centro d'incontro di via Vipacco, distrutto in un incendio nel lontano 2010, possa sorgere un nuovo punto d'aggregazione per i cittadini.



Una speranza rimasta vana per 12 anni, ma che vede nel Pnrr forse l'ultima spiaggia per una riqualificazione tanto attesa e invocata ma mai concretizzata. L'ultima richiesta in ordine temporale è stata avanzata dal consigliere comunale di Torino Bellissima, Pietro Abruzzese: "Per gli anziani lo stato di abbandono in cui è sprofondata l'area è un problema. Chiedo che la Città si adoperi per la riqualificazione con la ricostruzione della Casa di quartiere, cercando di sfruttare i fondi del PNRR ed eventuali altri fondi disponibili al fine di recuperare un luogo pubblico che può essere utilizzato da molti cittadini di tutte le età per realizzare attività d’ordine sportivo, aggregativo e sociale e da parte di molte Associazioni senza scopo di lucro" si legge nella proposta di mozione presentata.



In passato anche la Circoscrizione 3 ne aveva chiesto la ricostruzione, come confermato dalla presidente Francesca Troise: "Nel quartiere iniziano a mancare alcuni servizi e questa è un'altra grave mancanza: si vive bene, ma l'area abbandonata viene vista dai cittadini come una mancanza di attenzione nei loro confronti". D'altra parte nella Circoscrizione 3 un cittadino su quattro ha più di 65 anni.

"Dobbiamo ripensare i luoghi di ritrovo, con politiche che non lascino da sole le persone che escono dal mondo del lavoro" ha concluso Troise.