Parcheggio gratis davanti ad Askatasuna, Ambrogio (FdI): "Farò segnalazione alla Corte dei Conti"

Parcheggi gratis davanti ad Askatasuna. A sollevare la questione la consigliera di Fratelli d'Italia Paola Ambrogio, che spiega come la segnaletica per il pagamento delle strisce blu davanti al centro sociale di corso Regina Margherita 47 "risulta oscurata da lungo tempo". Il cartello, come si vede dalla foto, è stato coperto per metà da una banda nera che nasconde le tariffe.