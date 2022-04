Automotoretrò: dopo un anno ai box per il Covid, torna a battere a Torino il vecchio cuore dei motori

Auto "vecchie" non vuol dire auto storiche . Le prime attendono manutenzione (o peggio), le seconde invece sono un patrimonio da custodire con cura e passione. Quella passione che per la 39esima volta vede aprire a Torino "Automotoretrò e Automotoracing" , la manifestazione che porterà di nuovo al Lingotto Fiere e all'Oval alcuni degli esemplari più belli del mondo a quattro ruote, rally compreso, ma senza dimenticare le moto.

Un anno di pit stop, ora si riparte

"Ripartiamo dopo la pausa forzata per il Covid, ma con le stesse presenze e partecipazioni di espositori del passato e questo ci conforta - dice Beppe Gianoglio, organizzatore dell'evento con Bea srl -. Ma non mancano coloro che parteciperanno per la prima volta. Gli eventi saranno legati a ricorrenze come il 50enario della Fiat X 1/9 disegnata da Bertone, ma anche i 50+1 della A112 di Autobianchi e i 125 anni della Indian, la più antica casa motociclistica Usa".