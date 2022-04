Termina il cantiere infinito di via XX Settembre: da sabato bus e tram tornano al vecchio percorso

Dopo essere stata trasformata per mesi in un cantiere a cielo aperto, da sabato via XX Settembre torna alla normalità. Dallo scorso agosto l'asfalto dell'arteria del centro cittadino è stato solcato da un profondo cratere, per tre cantieri diversi: l'Italgas al lavoro per sostituire le condotte del gas, Smat per i canali fognari e Gtt impegnata sui binari del tram.

I percorsi

Il 29 aprile termineranno tutti i lavori e quindi dal giorno successivo le auto potranno tornare a circolare, così come verranno ripristinati i normali percorsi dei mezzi pubblici. Nel dettaglio le linee 4, 11, 58, 58/ e 92 torneranno a transitare su via Sacchi - via XX Settembre, mentre 27, 55 e 57 riprendono il normale percorso in corso Matteotti - via XX Settembre.

15 deviato