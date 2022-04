Settimo Torinese, il vecchio cuore granata batte attraverso il Toro Club Sauro Tomà [FOTO]

Il vecchio cuore granata batte forte anche a Settimo Torinese. Lo sanno bene al Toro Club intitolato (ormai nel 2008) a Sauro Tomà, superstite del Grande Torino (non partì a causa di un infortunio per la trasferta che fini tragicamente a Superga) e scomparso nel 2018.



Una cena sociale e un momento di festa, a conclusione di una stagione sportiva che - pur non portando a traguardi memorabili - ha comunque regalato alcune soddisfazioni alla tifoseria, che ha centrato l'obiettivo minimo della salvezza con ampio anticipo.



"Siamo un club dedicato soprattutto alle famiglie - dice Lorenzo Pistamiglio, fondatore del club - e abbiamo scelto Tomà perché siamo una realtà umile come lo era lui in campo e volevamo il legame con il Grande Torino: Da noi, almeno un paio di volte alla settimana, è possibile ritrovarsi e parlare di Toro".