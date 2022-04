Aborto, Comune contro Regione: "Ministero Salute impugni legge pro-vita. Trattare maternità come riffa è umiliante"

Si alzano i toni dello scontro tra Comune e Regione sul fondo pro-vita voluto dall'assessore regionale Maurizio Marrone , che destina 400 mila euro alle associazioni in campo contro l'aborto . La capogruppo del Pd Nadia Conticelli , insieme alla collega di Sinistra Ecologista Alice Ravinale hanno depositato una mozione che chiede al " Ministero della Salute di impugnare " la legge della giunta Cirio.

"Aumentare le risorse per i consultori"

L'atto delle esponenti della maggioranza chiede una verifica " di costituzionalità " sul provvedimento. " La tutela della salute, la prevenzione, l’accompagnamento alle scelte che riguardano la genitoriali - spiegano - hanno dei luoghi deputati, che sono quelli della sanità pubblica e della rete dei servizi socioassistenziali ed educativi, che non possono essere sostituiti da soggetti privati non competenti solo per ragioni di propaganda elettorale ". E le due consigliere chiedono che la Regione, al " contrario di quanto sta facendo ", aumenti le risorse per i consultori.

"Umiliante trattare maternità come una riffa"

"Trattare la questione delle maternità e della fragilità economica e sociale delle donne - rincarano le capogruppo del Pd e SE - con una sorta di riffa per chi sceglie di non abortire, è umiliante per tutti, uomini e donne". Secondo Conticelli e Ravinale la legge voluta da Marrone va "nella direzione opposta rispetto a quella della 194".

Domani mattina l'Ordine dei Medici di Torino proporrà un convegno sull"obiezione di coscienza. Tra i relatori il capogruppo della lista Civica Per Torino Silvio Viale, ginecologo e da sempre in campo per il diritto all'aborto, che farà una relazione sull'interruzione di gravidanza.